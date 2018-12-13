أعلنت ​وكالة الطاقة الدولية​ أن "​روسيا​ لعبت دورا أساسيا في إبرام اتفاق "أوبك+"، مشيرةً إلى أنه "من الواضح أن روسيا لعبت دورا مركزيا بالتوسط خلال إبرام الصفقة، حيث أجرت لقاءات ثنائية مع ​إيران​ و​السعودية​، ما ساهم في حفظ اتفاق "أوبك+".

شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الدولية: روسيا لعبت دورا رئيسيا في إبرام اتفاق "أوبك+" الجديد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .