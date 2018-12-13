حماس: خيار شعبنا في تحرير أرضه لا تراجع عنه مهما بلغت التضحيات

لفتت حركة "حماس" إلى "أننا نبارك لشعبنا المجاهد العمليات البطولية التي نفذتها ثلة من أبنائه الأبطال في ​الضفة الغربية​، والتي كان آخرها عملية ​إطلاق النار​ البطولية شمال ​رام الله​ حيث قتل 3 جنود من جيش العدو الاسرائيلي"، متوجهةً إلى القادة الاسرائيليين بالقول: "لا تحلموا ب​الأمن​ فوق أرضنا وعليكم الرحيل وإن خيار شعبنا في تحرير أرضه لا تراجع عنه مهما بلغت التضحيات".

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