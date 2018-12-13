منظمة الأغذية والزراعة: إنخفاض الإنتاج الغذائي لكوريا الشماليةفي 2018

كشفت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، أنّ "الإنتاج الغذائي ل​كوريا الشمالية​ سجّل انخفاضًا هذا العام"، ممّا سيضطر السلطات لاستيراد هذه المواد العام المقبل.

وأوضحت في تقرير فصلي يحمل عنوان "آفاق الحصاد والوضع الغذائي في كانون الأول"، أنّ "​الأرز​ والذرة هما النوعان الرئيسيان من الحبوب المستهلكة في شبه الجزيرة، لكن محصول الأرز سيكون على الأرجح أقل من المعدل بسبب عدم انتظام هطول ​الأمطار​ وحجم الري الضئيل"، لافتةً إلى أنّ "الذرة أيضًا تضرّرت من ​الأحوال الجوية​ غير الملائمة".

ونوّهت "فاو" إلى أنّه "سيكون على كوريا الشمالية بذلك أن تستورد حوالي 641 ألف طن من الأغذية العام المقبل، مقابل 458 ألفا هذه السنة. وحصلت كوريا الشمالية على 66 ألف طن من المساعدات الغذائية هذه السنة واشترت 390 ألف طن من ألسواق الخارجية"، مركّزةً على أنّ "غياب الأمن الغذائي يبقى مشكلة كبرى والأوضاع تفاقمت بمحاصيل أقل من معدلاتها في 2018".