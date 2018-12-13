ليفني: هناك تدهور قاسي جداً في الضفة يجب وقفه ويجب إعادة النظر الرؤية الأمنية الإسرائيلية

اعتبرت رئيسة ​المعارضة الإسرائيلية​ ​تسيبي ليفني​ أنه "هناك تدهور قاسي جداً في ​الضفة الغربية​ يجب وقفه ويجب إعادة النظر في الرؤية الأمنية الإسرائيلية".

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