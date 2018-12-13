أردوغان يوجّه باستنفار كافة الوحدات لمتابعة حادث القطار في أنقرة

وجّه الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، وزيري النقل والبنية التحتية جاهد طورهان، والداخلية ​سليمان صويلو​، بإستنفار كافة الوحدات المعنية على خلفية حادث ​القطار​ السريع الذي وقع بالعاصمة ​أنقرة​، مشيراً إلى أنه "يتابع تطورات الحادث".

وكان وزير النقل التركي جاهد طورهان قد أعلن أن "الاصطدام أدى إلى سقوط تسعة قتلى بينهم ستة ركاب وثلاثة عمال، وجرح 47 شخصا آخرين على الأقل"، وذكر مكتب محافظ أنقرة "أن سائق القطار من بين القتلى".

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط سبعة قتلى في الحادث الذي وقع بالقرب من العاصمة التركية عندما اصطدم قطار في رحلة بين أنقرة وقونية، وسط البلا، بقاطرة كانت تقوم بكشف روتيني على سكك الحديد.