وزيرة إسرائيلية تطالب باغتيال قادة حماس ردا على عملية "رام الله"

طالبت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ​ميري ريغيف​ بـ"اغتيال قادة حركة "حماس" بعد عملية ​إطلاق نار​ في ​الضفة الغربية​، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة آخرين بجروح خطيرة"، مشيرةً إلى أنه "فقط في حال ضربنا الأفعى على رأسها، واستهدفنا قادة حماس، سيفهم قادة هذه المنظمة الإرهابية بأن قواعد اللعبة تغيرت".

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