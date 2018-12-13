وهاب بعد لقائه أرسلان: لقاء خلدة مشروع نهضوي درزي

نشر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد لقائه رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال أرسلان​ مجموعة من الصور، قائلاً: "مع طلال ارسلان رجل الوفاء والموقف الشجاع في الأوقات الصعبة، كما أثبت حرصه في 8 أيار 2008 على الدروز كرر موقف الحرص في 1 كانون الأول 2018"، مشيراً إلى أن "لقاء خلدة مشروع نهضوي درزي".

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