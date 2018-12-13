تحريات واقعة تعذيب نزيل بدار أيتام الهرم: الطفل يعاني من مرض "فرط الحركة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

فتحت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس النيابة، تحقيقات موسعة في واقعة تعذيب نزلاء دار أيتام بكفر غطاطي.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفل مكبل اليدين بإحدى دور رعاية الأطفال، انتقلت وحدة التداخل السريع التابعة لوزارة التضامن، إلى الدار وتم فحصها، وإخطار النيابة العامة وأجهزة الأمن وتحرير المحضر رقم 21227 لسنة 2018 إداري الهرم.

وأجرت الأجهزة الأمنية بالجيزة تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، وبعد فحص البلاغ، أن الدار تسمى "السابقون بالخيرات" وتقع آخر شارع فيصل، وأن الطفل المتداول صورته بمواقع التواصل الاجتماعي مكبل "بحزام" في الصف الخامس الابتدائي ويعاني من مرض "فرط الحركة"، ودائم التعدي على زملائه بالضرب في الدار، وأن مشرف الدار قرر عقابه لمنعه ضرب زملائه، وقام بتكبيل يده بالحزام كنوع من العقاب وكان بجواره طفل آخر يعاقبه مدير الدار لتعديه على زميلة له بالمدرسة.

تحفظت الأجهزة الأمنية على مشرف الدار، وتم تفريغ الكاميرات الخاصة بالدار، وتحرير محضرا بالواقعة، وأخطر المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وباشرت نيابة الهرم التحقيق.