محافظ السويس يوافق على إنشاء مكتبة عامة

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

قال عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إنه حصل على موافقة لإنشاء أكبر مكتبة عامة في السويس، لنشر الثقافة وخدمة الطلاب والباحثين وطلاب الدراسات العليا والمثقفين والأدباء بالمحافظة.

وأوضح البرلماني عبدالحميد كمال، أنه قدم مذكرة للواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بضرورة إنشاء مكتبة عامة في السويس، التي تفتقر إلى المكتبات العامة، مضيفا أن المحافظ أبدى دعمه لإنشاء المكتبة لتكون منارة ثقافية في السويس، وقرر تخصيص المكان لها مع تقديم كافة التسهيلات والخدمات لإنجاح إنشاءها.

ولفت النائب في بيان اليوم الخميس، أنه حصل من قبل في فبراير الماضي على موافقة مجلس إدارة مكتبات مصر العامة على دعم المكتبة العامة في السويس لتقديم الخدمات الثقافية وخدمة المعلومات لأبناء المحافظة.

وأشار إلى أن أهمية إنشاء المكتبة العامة يأتي في ظل خلو السويس من المكتبات بعد أن دمر عناصر الجماعة الإرهابية مكتبة محافظة السويس المحلقة بالديوان العام القديم، والتي كانت معرفة باسم "مكتبة البلدية" وأتت نيران الإرهاب على أكثر من عن 18 ألف كتاب ووثائق عن المحافظة ضمن الأحداث الإرهابية.