الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الحوسبة السحابية المتطوّرة...

دبي، الإمارات العربية المتحدة، -الخميس 13 ديسمبر 2018 [ ايتوس واير ]

أطلقتG-Core Labs المزود الرائد لخدمات المحتوى الشبكي، مركزًا جديدًا للبيانات (CDN PoP) في دبي- الإمارات العربية المتحدة، لتصبح النقطة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "وهي منطقة مهمة استراتيجياً" والرابعة والأربعين بشكل عام في الشبكة التابعة للشركة و مركزها الرئيسي في لوكسمبورج.

تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقًا متنامياُ لعملاء G-Core Labs، حيث يعتبر افتتاح مشروع PoP في دبي خطوة مهمة طال انتظارها في استراتيجية التطوير لمنتجات الشركة وشبكتها، وستسرّع هذه الخطوة تسليم محتوى العملاء إلى المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام!

تؤكد المعايير القياسية في جميع أنحاء العالم على الأداء الممتاز للنقطة الجديدة، متجاوزةً بذلك الشركات الرائدة في سوق CDN العالمي، حيث قام مهندسو G-Сore Labs بتحسين الشبكة وحققوا أفضل وقت استجابة بين جميع مزودي خدمات CDN في دبي - ليصل إلى 10 مللي ثانية. وقال دميتري ساموشكين، نائب الرئيس للمنتجات في G-Core Labs إن تقديم أعلى جودة للخدمات هو أحد الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تطوير الشركة!

شبكة الـ CDN هي شبكة موزعة جغرافيًا من سيرفرات البروكسي ومراكز بياناتها، ويجدر بالذكر أن العديد من الشركات بدأت باستخدامها لتقريب محتواها من مواقع الويب ووسائل الإعلام والإعلانات والألعاب والتطبيقات من جمهورها. ستقدم هذه الخدمة صفحات ومحتوى الويب للمستخدمين استنادًا إلى موقعهم الجغرافي وأصل صفحة الويب نفسها. كما وتوفر شبكات CDN الحماية ضد حركات المرور الإلكتروني الكبيرة!

G-CDN هي عبارة عن شبكة لتوصيل المحتوى تتميز بأداء ممتاز وتحسينات للأمان التي ستساعد على تقليل وقت الاستجابة وزيادة سرعة تسليم المحتوى. تعمل G-Core Labs بالفعل مع العديد من الشركات المشهورة والرائدة في مختلف الصناعات ومجال الأعمال، على سبيل المثال؛ توفر الشركة خدمة حصرية لـ Wargaming و Michelin و Tinkoff Bank و Warpache حول العالم!

تتضمن ميزات G-Core Labs لوحة معلومات سريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام ، و HTTP / 2 لتسليم أسرع، وIPv6، وGZip مضغوط للحصول على إمكانية الوصول إلى البيانات بشكل أسرع، وامكانية الحصول على التقارير في الوقت الفعلي (Real Time)، ودون SSL أو SSL المخصص، مع حماية DDoS ، و ORIGIN SHIELD الخ....

يمكن لعملاءنا الآن تقديم محتوى بث فيديو ثقيل ومباشر لجمهور أوسع وبكل سهولة!

كما تستعد الشركة للبدء في نشاط المبيعات في دبي. قريبا سوف تكون قادرا على شراء سيرفرات مخصصة أو افتراضية هناك مع قنوات عالية السرعة، وحماية DDoS والميزات المتقدمة.

عن الشركة

G-Core Labs هي شركة تقدم حلول الحوسبة السحابية المتطوّرة لصناعة الوسائط والترفيه مثل الاستضافة العالمية (Hosting) وتحويل الشيفرات الالكترونية وبث الفيديو بتقنيةK 4، خدمات الـ CDN فائقة السرعة، والحماية ضد هجمات DDoS المعقدة.

يتم توفير الأداء الفائق لخدمات الـ CDNفي جميع أنحاء العالم من خلال البنية التحتية الخاصة بالشركة، والتي تم تسجيلها ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2013!

ستساعد التقنيات المتكاملة للتخزين والتسليم والحماية وتحقيق الدخل المادي(Monetizing) من المحتوى الثقيل في نمو أي نشاط تجاري عبر الإنترنت!