رئيس الوزراء الإثيوبى السابق يشيد بحجم الإنجازات بالعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلى مريام ديسالين

وكالات :

أشاد رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلى مريام ديسالين بحجم وسرعة الإنجازات بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ خلال زيارته للشركة وتفقده كافة المشروعات المقامة بها، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.



وقال المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة العميد خالد الحسيني في تصريح له اليوم الخميس

أنه تم استعراض تاريخ المشروع -خلال لقائه رئيس مجلس الإدارة اللواء أحمد زكى عابدين بمقر الشركة - وموعد نشأته، وأهم المشروعات التي سيتضمنها، وكذلك أهم الإنجازات التي شهدها المشروع حتى الآن.



وأضاف الحسيني أنه تم اصطحاب رئيس الوزراء الإثيوبي والوفد المرافق له -عقب الاجتماع- لمقر المشروع، حيث تفقد أبرز المشروعات الجاري تنفيذها، لافتا إلى أنه وصف ما يحدث داخل العاصمة الإدارية بالإنجاز.



وأشار إلى أن الشركة استقبلت عقب تلك الزيارة وفدا من البنك الأسيوى متخصص في أعمال البنية التحتية، مؤكدا أن الزيارة تضمنت شرح المشروعات الجاري تنفيذها داخل العاصمة.