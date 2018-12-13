الجيش السوري يحبط محاولات تسلل مسلحين باتجاه نقاط عسكرية في ريف حماة

وحدات الجيش السوري

وكالات :

أحبطت وحدات الجيش السوري العاملة في ريف حماة الشمالي، محاولات تسلل مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم (جبهة النصرة) باتجاه نقاطها العسكرية المتمركزة لحماية القرى والبلدات الآمنة، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.



وذكرت المصادر اليوم الخميس أن وحدات الجيش السوري المتمركزة في محيط بلدة طيبة الإمام نفذت رمايات مركزة على مرابض تابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في محيط قرية البويضة بالريف الشمالي بعد قيامه

بالاعتداء على نقاطها العسكرية، ما أسفر عن تدمير عدد من المرابض ومقتل وإصابة العديد من المسلحين.



وأشارت (سانا) إلى أن وحدة من الجيش قضت على العديد من المسلحين، ودمرت لهم مواقع محصنة وأسلحة وعتادا في أطراف قرية معركبة بريف حماة الشمالي.