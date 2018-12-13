مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين في إطلاق نار شرق رام الله

قوات من جنود الاحتلال الإسرائيلي

وكالات :

قالت مصادر إسرائيلية اليوم الخميس إن جنديين إسرائيليين قتلا وأصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة في عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة "بنيامين" شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووفقا للمعلومات الأولية، فإن شابًا أطلق النار نحو مجموعة من الجنود، الذين كانوا يُقيمون حاجزًا عسكريًّا على مدخل مستوطنة.

وقالت القناة العبرية العاشرة، إن إطلاق النار تم من سيارة مارة من عند مفترق قرب مستوطنتي "جفعات أساف" و "بيت إيل"، مشيرة إلى أن حالة أحد

الجرحى حرجة وأن قوات الجيش والإسعاف وصلت للمكان.وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن مسلحا فلسطينيا ترجل من سيارته وأطلق النار باتجاه الجنود قبل أن يتم إطلاق النار عليه.من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض طوق أمني وحصار شامل على مدينة رام الله في أعقاب العملية.ونقلت وسائل إعلام عبرية عن المتحدث قوله إن جيش الاحتلال استدعى تعزيزات لمنطقة الضفة الغربية بعدة كتائبإضافية. واحتجز الاحتلال عشرات المركبات عند مداخل محافظة رام الله، مما أدى إلى توقف حركة المرور وحدوث حالة من الشلل المروري قرب مداخل ومخارج رام الله.وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز "بيت إيل"، بشكل فجائي، بزعم إطلاق نار على قوة عسكرية إسرائيلية عند مفترق البؤرة الاستيطانية "جفعات أساف" المقامة على أراضي المواطنين شرق رام الله.واختطفت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون"، ثلاثة مواطنين في منطقة "عيون الحرامية" شمال رام الله. وأفاد شهود عيان بأن مستعربين اعترضوا سيارة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية في شارع "عيون الحرامية"، واختطفوا من فيها وهم ثلاثة شبان، كما تم إغلاق حاجز "حوارة" جنوب نابلس.