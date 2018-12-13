عريقات: الرئيس عباس أعطى تعليمات بالتوجه لمجلس الأمن

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أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الرئيس محمود عباس أعطى تعليماته بالتوجه إلى مجلس الأمن، لتفعيل قرار العضوية الكاملة لدولة فلسطين والحماية الدولية لها، وكذلك الحال بالنسبة لمحكمة العدل الدولية التي أمامها قضية تطلب منها قرارا حول قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال عريقات اليوم الخميس إن التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأراضي الفلسطينية يأتي في سياق مخطط احتلالي شامل لتدمير السلطة الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني، مضيفا أن العالم يدرك مخططات نتنياهو الهادفة إلى تدمير حل الدولتين وفصل الضفة عن غزة وبالتالي تدمير المشروع الوطني الفلسطيني.
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس اليوم، سيبحث الخطوات الفلسطينية المقبلة،
ولفت أمين سر اللجنة إلى أن هذه المسائل لابد من حسمها واتخاذ قرارات مصيرية فيها، مشيرا إلى أنه ستتم بلورة توصيات شاملة حول ما سيتم مناقشته في اجتماع اللجنة التنفيذية على أن تقدم للرئيس واللجنة التنفيذية قبل نهاية الشهر الجاري.
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