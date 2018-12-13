محافظ القدس: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لترحيل الأهالي

وكالات :

قال محافظ القدس، عدنان غيث، "إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى من وراء كل هذه الانتهاكات التي تتعرض لها المدينة المحتلة وباقي المدن والقرى، لترحيل أهالي القدس، وتنفيذ نكبة أخرى بمساندة وضوء أمريكي أخضر، للضغط على القيادة من أجل القبول بأنصاف الحلول"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



أوضح غيث، اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال تسعى لتهويد المدينة المحتلة وإفراغها من أهلها من خلال القوانين العنصرية التي تفرضها باستمرار، التي كان آخرها مشروع يقضي بتنفيذ أحكام حبس تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات بحق كل مقدسي يعمل في مؤسسات السلطة الوطنية.



وناشد محافظ القدس الأمتين الإسلامية والعربية للتدخل العاجل من أجل وقف مسلسل الإجرام المتواصل الذي تنتهجه حكومة الاحتلال بحق المدينة المحتلة، مؤكدًا صمود أبناء الشعب الفلسطيني، وأن النكبة لن تتكرر.



وأنهى المحافظ غيث قبل 5 أيام السجن المنزلي الذي فرضه الاحتلال عليه، فضلًا عن الملاحقات المتواصلة له، واستمرار منعه من دخول محافظات الضفة، وغيرها من إجراءات للحد من نشاطه في المدينة المقدسة.

