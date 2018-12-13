أفغانستان: مقتل 15 مسلحًا إثر غارات جوية أمريكية

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أعلن فيلق (ثاندر 203) التابع للجيش الأفغاني مقتل 15 مسلحا على الأقل إثر غارات جوية شنتها القوات الأمريكية بطائرات بدون طيار على إقليمي (غزني وبكتيكا) جنوب شرق البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
طائرات بدون طيار على منطقة جومار بإقليم بكتيكا الأفغاني، مما أسفر عن مقتل
وذكر فيلق (ثاندر 203) أن القوات الأمريكية شنت هجمات جوية بواسطة
وأوضح أنه تم تدمير دراجة بخارية وبندقية كلاشنكوف (إيه كيه -47) تابعتين للمسلحين خلال الضربات الجوية.
يشار إلى أن إقليمي "غزني وبكتيكا" يعدان من الأقاليم المضطربة نسبيا في جنوب شرق أفغانستان حيث تنشط حركة طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة في بعض من المناطق التابعة لهذين الإقليمين وتقوم بتنفيذ عمليات إرهابية هناك.
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