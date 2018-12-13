منظمة التعاون الإسلامي تدين تهديدات المستوطنين الإسرائيليين ضد الرئيس الفلسطيني

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السعودية- ليندا سليم:
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها ورفضها القاطع للدعوات التحريضية والتهديدات التي أطلقها المستوطنون الإسرائيليون ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
تأتي في نفس سياق اعتداءاتهم وجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، التي شهدت تصاعدًا في الآونة الأخيرة وما تشنه سلطات الاحتلال
وأوضحت أن هذه الدعوات التحريضية والتهديدات
وحمَّلت المنظمة، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن تبعات الدعوات التحريضية الصريحة لاغتيال الرئيس محمود عباس، داعيةً المجتمع الدولي إلى إدانتها، والعمل على إنفاذ القرارات الدولية الخاصة بتوفير حماية دولية الشعب الفلسطيني.
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