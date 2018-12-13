الخارجية الروسية: مستعدون لإجراء حوار بناء مع الحكومة الأرمينية الجديدة

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفاوكالات :
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، أن موسكو مستعدة لإجراء حوار بناء مع الحكومة الجديدة في أرمينيا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
والحكومة الجديدين في أرمينيا من أجل زيادة تعزيز التعاون بين بلدينا، بما في ذلك ضمن إطار الاتحاد الأوروبي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة".
وقالت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس:"نحن مستعدون لإجراء حوار بناء مع البرلمان
وكانت أرمينيا قد أجرت في
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