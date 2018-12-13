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الخارجية الروسية: مستعدون لإجراء حوار بناء مع الحكومة الأرمينية الجديدة

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الخارجية الروسية: مستعدون لإجراء حوار بناء مع الحكومة الأرمينية الجديدةالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا
وكالات :

 أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، أن موسكو مستعدة لإجراء حوار بناء مع الحكومة الجديدة في أرمينيا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.


وقالت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس:"نحن مستعدون لإجراء حوار بناء مع البرلمان

والحكومة الجديدين في أرمينيا من أجل زيادة تعزيز التعاون بين بلدينا، بما في ذلك ضمن إطار الاتحاد الأوروبي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة".

 

وكانت أرمينيا قد أجرت في

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9 ديسمبر الجاري انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية ( البرلمان) ونالت الكتلة النيابية للقائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان "خطوتي" على 70.45 بالمئة من الأصوات، بالإضافة إلى حزبي "أرمينيا المزدهرة " و "أرمينيا المشرقة"، ولم يجتاز الحزب الجمهوري الحاكم السابق العتبة الانتخابية المطلوبة، وهي الحد الأدنى من الأصوات للتأهل ودخول البرلمان.

 

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