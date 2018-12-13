أم تبكي بالمحكمة: القاتل أخوي والمقتول ولدي

أبكت الأم فضيلة آدم الحضور وهي تجفف دمعها بمحكمة جنايات بحري بقولها “الكاتل أخوي والمكتول ولدي” وذلك على إثر الحادثة التي شهدتها منطقة الصافية ببحري بضرب الخال لإبن شقيقته صلاح محمد موسى بحديدة على رأسه ظل خلالها طريح الفراش لفترة بمستشفى ابراهيم مالك ليقوم الأطباء باجراء عملية له لإيقاف النزيف إلا أن حالته تدهورت ليتوفى إلى رحمة مولاه لتقوم الشرطة بتعديل مادة الاتهام من المادة “139” الأذى الجسيم إلى المادة “130” من القانون الجنائي .

وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى محكمة الجنايات ببحري أمام مولانا البلولة عبد الفراج لتبدأ المحكمة بسماع إفادات المتحري في البلاغ الذي قام بتقديم يومية التحري ومستندات الاتهام أورنيك “8 ” وتلقي العلاج بمستشفى إبراهيم مالك إلا أنه توفي إلى رحمة مولاه وقدم المتحري القرار الطبي لسبب الوفاة مدعوما بتقرير الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثمان.

كما استمعت المحكمة إلى إفادات عدد من الشهود من ضمنهم الأم التي سردت وقائع الحادثة بحضور أخيها من الكلاكلة وأثناء ذلك كان نقاشا قد حدث بينه وبين إبنها ولم تكن تتوقع أن يقوم خال إبنها بضربه بحديدة على رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأبدت الأم أسفها لوقوع هذه الحادثة مرددة: الكاتل أخوي والمكتول ولدي وبحسب صحيفة الدار لتقوم بمسح دمعة انحدرت لتغسل أحزان هذه الأم التي دخلت في موقف لا تحسد عليه ما بين عاطفة الاخوة والأمومة وهو تحدي صعب لم تستطع الأم أن تتغلب عليه سوى بالدموع الحزينة التي كست وجهها الحزين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)