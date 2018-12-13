فحص (DNA) يبرئ شابين من أبوة طفل

أصدرت محكمة الأسرة والطفل قرارا ببراءة شابين من تهمة ممارسة الفاحشة مع قاصر وإنجابها لطفل وذلك بعد إخضاعهم لفحص (DNA) الذي أثبت عدم علاقتهما بالمولود وذلك على إثر الدفوع القانونية التي تقدم بها ممثل الدفاع الأستاذ مصطفى .
همت مستندا على عدة نقاط برأت ساحة موكليه مع الفحص المعملي. وتعود تفاصيل هذه الحادثة إلى تدوين بلاغ في مواجهة المتهمين بإغواء القاصر إلى أن أنجبت طفلا وبعد القبض عليهما و اخضاعهما للتحري وسماع قضية الاتهام والدفاع قامت المحكمة بحسب صحيفة الدار بوزن البينات المقدمة لتصدر المحكمة قرارها ببراءة المتهمين وإطلاق سراحهما.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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