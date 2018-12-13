شيبوب أكثر لاعبي الهلال شهرة في تونس

يعد لاعب الهلال شرف الدين شيبوب الأكثر شهرة من ضمن لاعبي الهلال سيما وأن اللاعب سبق له أن لعب في الدوري التونسي وتحديداً في نادي شبيبة القيروان.
وبالمقابل يعد شيبوب كرتاً رابحاً للمدرب الزعفوري في جولة الأحد حسب صحيفة قوون باعتباره لاعب صاحب حلول فردية يجيد تنفيذ المهام بأفضل صورة. شيبوب الذي يعيش أحلى أيامه مع الفرقة الزرقاء يستهدف مواصلة رحلة التألق مع الفريق على المستوى الأفريقي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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