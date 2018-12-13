المعلق الرياضي الشهير الشوالي يلتقي ببعثة الهلال ويداعب اللاعبين

التقى المعلق التونسي العالمي عصام الشوالي ببعثة الهلال مرحباً بها في الأراضي التونسية مشيداً بقيمة الهلال السوداني كواحد من أكبر فرق القارة الأفريقية بتواجده المستمر في دوري أبطال أفريقيا. وأكد الشوالي حسب صحيفة قوون أن مباراة الأحد أمام الأفريقي ستكون ملحمة قوية الغلبة فيها للفريق الذي يدخل المباراة وهو الأكثر هدوءاً وتنفيذاً لاستراتيجية الفوز.. هذا وقد داعب الشوالي عدد من نجوم الهلال.. وكان المهندس محمد عبد اللطيف هارون رئيس البعثة قد شكر الشوالي على مشاعره النبيلة والجميلة تجاه الهلال. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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