صور | كيف حدثت عملية رام الله؟

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلن المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال روينين منليس، أن التحقيق الأولي في العملية أظهر أن مسلحًا على الأقل نزل من سيارة قرب الجنود المتواجدين في محيط بؤرة "غفعات اساف" الاستطيانية وفتح النار عليهم من مسافة قريبة ثم لاذ بالفرار.

ولم يستبعد أن التحقيق أن يكون شخصًا واحدًا من نفذ العملية بمفرده مستخدمًا سلاحًا آليًا، مضيفًا أن الهجوم استغرق عدة ثواني فقط.

وأسفر الهجوم بحسب مصادر المستوطنين عن مقتل جنديين على الفور فيما أصيب جنديين آخرين بجراح خطيرة في الرأس.

وبحسب مصدر طبي فإن كل القتلى والجرحى أصيبوا برصاص في الرأس، مشيرة إلى أن الجندي الثالث يعاني من تدهور متسارع في وضعه، الأمر الذي يشكل خطرًا على حياته وخاصة أنه أصيب برصاصتين في الرأس.

وأكد شاهد عيان وهو مستوطن يخدم ضابط احتياط بجيش الاحتلال أن الهجوم استغرق عدة ثواني فقط، وأن منفذ العملية أطلق النار من مسافة صفر وأن الرصاص اخترق رؤوس الجنود، موضحًا أن تحليل المشهد يؤكد أن المنفذ شخص محترف ومتمرس باستخدام البنادق الآلية، وفقًا لإذاعة المستوطنين "كول براما"