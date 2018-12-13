كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. وصلة رقص مثيرة لهيلاري كلينتون وجون كيري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على أنغام الموسيقى الهندية، شاركت المرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، ووزير الخارجية الأسبق، جون كيري، مع الفنان الهندي شاروخان في وصلة من الرقص خلال العرس الأسطوري لابنة أغنى رجل في الهند.

وانتشر على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لهيلاري كلينتون وهي ترقص بعفوية دون أي تحفظات إلى جانب جون كيري مع النجم الهندي شاروخان خلال حضورهم حفل الزفاف.

شاروخان يعلم هيلاري الرقص

وأظهر الفيديو شاروخان وهو يعلم هيلاري بعض الحركات الراقصة على الطريقة الهندية وسط جو صاخب.

أغنى رجال الهند يحتفل بزفاف ابنته

ويحتفل أغنى رجال الهند، موكيش أمباني، بزفاف ابنته إيشا (27 عاما) من رجل الأعمال أناند بيرامال (33 عاما)، بمجموعة من الاحتفالات والفعاليات التي تستمر لـ 5 أيام، وتقام في مدينتين، بتكلفة وصلت إلى 100 مليون دولار.

وقدرت العديد من التقارير ووسائل الإعلام ثروة رئيس شركة "ريلاينس إنداستريز"، أمباني، بمبلغ يتراوح بين 41.5 و47 مليار دولار.

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