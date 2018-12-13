كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرصنة "بيانات شخصية مسجلة" على موقع وزارة الخارجية الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان الخميس، أن "بيانات شخصية" لمسافرين على موقع للوزارة تعرضت للقرصنة، موضحة أنها تتضمن "معطيات حساسة".

سرقة بيانات شخصية مسجلة

وكانت الوزارة فتحت منذ 2010 خدمة "أريان" التى تسمح للمسافرين فى مهمة أو رحلة إلى الخارج بالتسجل على الانترنت خصوصا للحصول على المعلومات المتعلقة بأمنهم خلال تنقلاتهم. وقال البيان أن "بيانات شخصية مسجلة" على هذه المنصة "سرقت" و"يمكن أن تستخدم لغير أغراضها".