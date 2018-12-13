أم الفحم: تمديد اعتقال مشتبه بخطف معلم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت محكمة الصلح في الخضيرة اليوم، الخميس، اعتقال مشتبه بخطف معلم من أمام مدخل مدرسة ثانوية في مدينة أم الفحم، صباح أمس.

وبحسب قرار المحكمة جرى تمديد اعتقال المشتبه به لغاية تاريخ 20.12.2018، وذلك من أجل استمرارا التحقيق في الجريمة وكشف ملابساتها.

ووفقا لرواية الشرطة فإنه جرى اعتقال المشتبه به والتحرز على سلاح كان بحوزته. وأشارت إلى أنها تلقت بلاغا قرابة الساعة الثامنة صباحا عن خطف معلم من أمام المدرسة من قبل مشتبهين كان يحملون السلاح حيث أدخلوه عنوة إلى سيارة وفروا من المكان. وجرى نصب حواجز واستخدمت مروحية، وتتواصل أعمال البحث عن المشتبهين الآخرين لاعتقالهم والتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء.