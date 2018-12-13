انت الان تتابع فوائد الشاي الأخضر بالنعناع.. تمتع بهضم صحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يحتوي الشاي بالنعناع على مركبات تساعد على محاربة نزلات البرد مع تقوية المناعة، وإذا كنت مصابا بالتهاب الحلق يمكنك تناول كوب من الشاي بالنعناع لاسترخاء عضلات الحنجرة

يعتبر الشاي بالنعناع من المشروبات المبهجة والمنعشة كما أنها تبقيك بحالة صحية جيدة، حيث يمكن أن يساعدك على تعزيز نظام المناعة لديك وتحسين عملية الهضم وتقليل الآلام، ويمكنك شراء الشاي بالنعناع من اي سوبر ماركت أو تناول الشاي الأخضر وإضافة النعناع إليه في الكوب، ,منذ فترة طويلة استخدم زيت النعناع لعلاج متلازمة القولون العصبي والاستهلاك المنتظم للشاي بالنعناع يمكن أن يكون لها قائمة طويلة من الفوائد الصحية، هذا بالإضافة الرائحة الجذابة، لذا اعرف الفوائد الصحية للشاي بالنعناع حسبما ذكرها موقع Cup & Leaf.

1- تدهئة اضطرابات المعدة تساعد آثار تبريد المنثول في شاي النعناع على تهدئة اضطراب المعدة من خلال تهدئة العضلات والتخلص من التقلص والتشنجات وتحسين الدورة الدموية وتخفيف الالتهاب الذي يسبب آلام في المعدة. 2- تحسين الهضم بالإضافة إلى تهدئة المعدة، يمكن أن يساعد الشاي بالنعناع في تنظيم عملية الهضم للحفاظ

1- تدهئة اضطرابات المعدة

تساعد آثار تبريد المنثول في شاي النعناع على تهدئة اضطراب المعدة من خلال تهدئة العضلات والتخلص من التقلص والتشنجات وتحسين الدورة الدموية وتخفيف الالتهاب الذي يسبب آلام في المعدة. 2- تحسين الهضم

بالإضافة إلى تهدئة المعدة، يمكن أن يساعد الشاي بالنعناع في تنظيم عملية الهضم للحفاظ على كل شيء بسلاسة، كما أظهرت دراسة أجريت في جامعة إكستر أن شاي بالنعناع ينقل الغاز في جميع أنحاء الجسم مما يخفف الشعور بالانتفاخ والتشنجات. 3- التخلص من رائحة الفم الكريهة

النعناع هو البطل الحقيقي عندما يتعلق الأمر برائحة منعشة، وعند شرب الشاي الأخضر بالنعناع يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة، كما تعمل خصائص مضادة للبكتيريا من الداخل لقتل الجراثيم والبكتيريا التي تسبب رائحة الفم الكريهة في المقام الأول. 4- مكافحة نزلات البرد والإنفلونزا

يحتوي الشاي بالنعناع على مركبات تساعد على محاربة نزلات البرد مع تقوية المناعة، وإذا كنت مصابا بالتهاب الحلق يمكنك تناول كوب من الشاي بالنعناع الساخن على الفور وذلك لاسترخاء عضلات الحنجرة التي تسبب السعال المزعج، بالإضافة إلى فتح المجاري التنفسية وتخفيف الازدحام والتخفيف من نزلات البرد القارس كالتهاب الشعب الهوائية. كما تزيد مضادات الأكسدة في الشاي بالنعناع من الدورة الدموية وتسمح لخلايا الدم البيضاء بالتحرك بشكل أسرع في جميع أنحاء الجسم، مما يزيد من السرعة التي يستطيع بها جسمك محاربة الفيروسات والبكتيريا، بالإضافة إلى خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على منع البكتيريا الضارة بنظامك المناعي. 5- تقليل الحمى

لدى الشاي بالنعناع القدرة على التعرق وهي طريقة الجسم الطبيعية للتبريد، كما تشجع السوائل الزائدة على إزالة السموم حتى يتمكن الجسم من القضاء على سبب البرد والإنفلونزا والحمى، والمنثول الموجود بالنعناع يعمل على خفض درجة الحرارة وتقليل الآلام المصاحبة. 6- تحسين التركيز

وجد الباحثون أن النعناع يحسن الذاكرة ويزيد من اليقظة، حيث أظهرت الدراسات أن رائحة المنثول تحفز منطقة الحصين بالدماغ والتي تتحكم بالوضوح الذهني والتركيز. 7- منع الغثيان

الشاي بالنعناع له خصائص مضادة للتشنج يمكنها علاج مشاعر الغثيان ومنع القيء، كما يمكن لرائحة النعناع أن تثبط مشاعر الغثيان بينما تساعد المركبات العضوية في النعناع على تهدئة عضلات المعدة التي تتقلص وتؤدي إلى القيء، لذا يمكنك شرب الشاي بالنعناع قبل الصعود على متن طائرة أو قارب أو أثناء القارب لعلاج مشاعر دوار الحركة أو دوار البحر. 8- تقليل الإجهاد

يعتبر الشاي بالنعناع شائعًا في العلاجات العطرية للحد من التوتر وزيادة الرفاهية حيث يحتوي على مهدئات طبيعية تساعدك على الاسترخاء بعد يوم طويل، والشاي بالنعناع الخالي من الكافيين بشكل طبيعي يمكنك تناوله في أي وقت من اليوم حتى وإن كان قبل النوم. 9- تعزيز صحة الجلد والشعر

يمكن أن يساعد النعناع في علاج قشرة الرأس عن طريق الحد من الحكة وتهدئة الفروة الجافة، وللحصول على أفضل النتائج، اغسل الشعر باستخدام شاي النعناع واتركه لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل الشطف. يمكن للخصائص المضادة للالتهابات في النعناع المساعدة في الحد من الإحمرار الناجم عن حب الشباب وخصائص مطهرة تساعد على منع تراكم البكتيريا التي يمكن أن تسد المسام.

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