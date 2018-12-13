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انت الان تتابع قيمة مقابل سعر.. رهان «Realme» للهواتف الذكية في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد البرماوي ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٥ م
أعلنت شركة "Realme" الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دخولها السوق المصرية رسميًا شهر يناير 2019، وتستهدف هواتف "Realme" فئة الشباب على وجه الخصوص المستخدمين الذين يركزون على الأداء القوي والتصميم العصري بالتزامن مع أحدث التكنولوجيا في صناعة الهواتف الذكية. وتستعد الشركة لتقديم مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية سواء في المميزات أو الأسعار، من خلال إصدارت قوية تحقق معادلة القيمة مقابل السعر، خاصة وأن هواتف ريل مي حققت انتشارا واسعا في 6 من أقوى الأسواق العالمية من أبرزها الهند وسوق جنوب شرق آسيا.
وانطلقت العلامة التجارية لشركة "Realme" للهواتف الذكية في الصين رسميا يوم 4 مايو 2018، من قبل "سكاي لي" مؤسس الشركة ونائب الرئيس السابق لشركة "OPPO"، لتضم مجموعة من أفضل الخبرات العالمية الشبابية في صناعة الهواتف الذكية. وفي إطار سعي الشركة لتحقيق انطلاقة متميزة في مصر، وقع اختيارها على مجموعة متميزة
وانطلقت العلامة التجارية لشركة "Realme" للهواتف الذكية في الصين رسميا يوم 4 مايو 2018، من قبل "سكاي لي" مؤسس الشركة ونائب الرئيس السابق لشركة "OPPO"، لتضم مجموعة من أفضل الخبرات العالمية الشبابية في صناعة الهواتف الذكية.
وفي إطار سعي الشركة لتحقيق انطلاقة متميزة في مصر، وقع اختيارها على مجموعة متميزة من الكوادر الشبابية الناجحة في هذا المجال، حيث اختارت "أندرو نبيل" مديرا للعلاقات العامة ومتحدثا رسميا للشركة.
وتولى أندرو نبيل عددا من المناصب القيادية أبرزها منصب المدير السابق للاتصالات والعلاقات العامة بشركة "OPPO" في إفريقيا والشرق الأوسط.
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وأطلقت الشركة هاتف "2 Realme" و"Pro 2 Realme" و"Realme C1" واحتلت هواتفها المركز الثاني في المبيعات الشهرية للتجارة عبر الإنترنت في الهند.
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