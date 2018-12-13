انت الان تتابع إصابة شقيقتين بسبب إلقاء حجر على قطار ببني سويف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سماح عوض الله ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٠ م

أرشيفية

لهو طالب بالمرحلة الإعدادية بمنطقة كوم أبو راضي، بمحافظة بني سويف، تسبب فى إصابة طفلتين وكادت تودي بحياتهما، إذ ألقى الطفل حجرًا على قطار تصادف مروره، فأصاب الحجر المجني عليهما وهما برفقة والدهما، وفور توقف القطار فى المحطة تم نقل الطفلتين إلى المستشفى لإسعافهما، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، فيما أجرى رجال المباحث التحريات الأمنية لفك لغز الواقعة، حتى تم التوصل إلى الطفل الذى ألقى الحجر على القطار، وتبين أنه يسكن فى محيط محطة القطار محل لهوه، وأكد الطفل عدم تعمده إيذاء أحد.

تم تحرير محضر بالواقعة داخل قسم شرطة محطة سكك حديد الواسطى ببنى سويف، إذ تقدم أب ببلاغ يفيد فيه قيام أحد الأشخاص بإلقاء قطعة من الحجارة صوب قطار (الجيزة/الفيوم) أثناء سيره بالقرب من محطة سكك حديد "كوم أبو راضى" بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف، وأفاد الأب بتسبب الحجر فى إصابة طفلتيه خلال استقلالهم