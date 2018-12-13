«نط من السادس».. مصرع عامل قبل ضبطه في أحضان عشيقته

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٤ م
أقدم عامل في منتصف العقد الثالث من العمر، على القفز من شقة "عشيقته" المُطلقة بالطابق السادس بمساكن "عثمان" التابعة لدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية؛ خوفًا من افتضاح أمره وألا يكتشف والدها علاقته التي تربطه بها، حيث أقدم على الهرب فور وصول والد معشوقته، ليسقط جثةً هامدة غارقًا في دمائه، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد القاشي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد محمود مرسي، مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغا من أهالي مساكن "عثمان"، بسقوط أحد الأشخاص من الطابق السادس بالمساكن. وانتقلت قوة مكبرة من رجال وضباط القسم، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، وتبين سقوط الشاب "ن.ع" 25
تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد محمود مرسي، مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغا من أهالي مساكن "عثمان"، بسقوط أحد الأشخاص من الطابق السادس بالمساكن.
وانتقلت قوة مكبرة من رجال وضباط القسم، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، وتبين سقوط الشاب "ن.ع" 25 عاما، عامل، من الطابق السادس؛ إثر قيامه بالقفز هربًا من افتضاح علاقة عاطفية تربطه بسيدة مُطلقة بالمنزل، عمرها 20 عامًا، حيث كان برفقتها داخل مسكنها بالطابق السادس، إلا أنه فور وصول والدها إلى المنزل حاول البحث عن مكان للهرب منه، فلم يجد فما كان منه إلا القفز من شرفة الشقة ليسقط جثة هامدة.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 3536 إداري ثان العاشر من رمضان لسنة 2018، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر، تحت تصرف النيابة العامة.
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