انت الان تتابع «نط من السادس».. مصرع عامل قبل ضبطه في أحضان عشيقته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٤ م

أقدم عامل في منتصف العقد الثالث من العمر، على القفز من شقة "عشيقته" المُطلقة بالطابق السادس بمساكن "عثمان" التابعة لدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية؛ خوفًا من افتضاح أمره وألا يكتشف والدها علاقته التي تربطه بها، حيث أقدم على الهرب فور وصول والد معشوقته، ليسقط جثةً هامدة غارقًا في دمائه، فيما تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد القاشي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العقيد محمود مرسي، مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغا من أهالي مساكن "عثمان"، بسقوط أحد الأشخاص من الطابق السادس بالمساكن. وانتقلت قوة مكبرة من رجال وضباط القسم، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس المباحث، إلى موقع البلاغ، وتبين سقوط الشاب "ن.ع" 25