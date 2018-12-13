انت الان تتابع مأساة مايلي سايروس في «Black Mirror» حقيقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:حليمة الشرباصي ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ م

كشفت المغنية الأمريكية مايلي سايروس عن مشاركتها في الموسم الخامس من مسلسل الرعب والخيال العلمي "Black Mirror"، الذي يعرض بعد أسابيع قليلة، وعبرت الممثلة ومغنية البوب عن قلقها من تقديم أول أدوارها التليفزيونية في مسلسل ذي شعبية كبيرة مثل "بلاك ميرور"، خاصة أنها تعود للتليفزيون بعد فترة غياب طويلة عن السينما، فآخر أدوارها السينمائية كان عام 2012 بفيلم Undercover أي منذ 6 أعوام تقريبًا، والآن تغامر "سايروس" بالمشاركة في إحدى حلقات المسلسل الذي تنتجه شبكة نتفليكس، ومن المتوقع أن يصدر مع بداية العام الجديد، حسب موقع TV Guide الأمريكي.

ورفضت "سايروس" خلال حوارها في برنامج "The Howard Stern Show" أن تكشف مزيدا من التفاصيل عن دورها في المسلسل، لكن المذيع هاورد ستيرن استدرجها لتتحدث عن ملابسات التصوير، إذ كانت المغنية تصور المسلسل في جنوب إفريقيا، في الوقت الذي حدثت فيه حرائق كاليفورنيا ليدمر منزلها بسبب الحرائق التي دمرت مئات المباني