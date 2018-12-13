انت الان تتابع وليد صلاح يعلن موافقة شيكابالا على الانضمام للاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٣ ص
أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى، أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك المعار إلى أبولون اليونانى وافق على الانضمام لزعيم الثغر، لكن يتبقى موافقة القلعة البيضاء، وأوضح وليد صلاح، فى تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت، أن الاتحاد السكندرى ينتظر رديف الأهلى والزمالك وبيراميدز وحسم صفقاتهم من أجل ضم اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم من هذه الفرق، كما كشف صلاح عن أن نادى الزمالك طلب ضم أحمد داوودا من الاتحاد السكندرى للعودة إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير.
وأبدى وليد صلاح الدين رضاه عن التعادل مع سموحة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدورى الممتاز، وتابع صلاح: مباراة سموحة كانت الخامسة للاتحاد بدون هزيمة وهو أمر يسعد الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان، وأضاف وليد صلاح أن الاتحاد السكندرى يحتاج إلى صفقات قوية فى يناير للمنافسة على البطولة العربية. وعن
وعن البطولة العربية، قال وليد صلاح الدين: "كنت أتمنى استمرار الزمالك والإسماعيلى والأهلى فى البطولة العربية مع الاتحاد، لأنهم يمثلون مصر فى محفل عربى، والوصول للثمانية الكبار فى البطولة العربية أمر يسعد جماهير الاتحاد السكندرى، وفى الحقيقة كنت متضايقا عندما قالوا إن قرعة الزمالك بمواجهة الاتحاد سهلة لكننا أثبتنا أن الكرة لا تعترف بالأسماء".
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