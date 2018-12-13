انت الان تتابع عامر لجريشة: أرفض أي مباراة لسموحة حفاظًا على تاريخك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٨ ص

فتح محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، النار على الحكم الدولي جهاد جريشة، الذي أدار لقاء الأمواج الزرقاء أمس الأربعاء، أمام الاتحاد السكندري، وأدرك خلاله زعيم الثغر تعادلا قاتلا في اللحظات الأخيرة، ليحرم مضيفه سموحة من الفوز، وينتهي ديربي الإسكندرية، بنتيجة (1-1)، على استاد برج العرب، في الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، حيث تقدم سموحة بهدف الإثيوبي أوميد أوكري، في الدقيقة 54، ولكن الإيفواري رزاق سيسيه، تعادل في الدقيقة 90+6 في اللحظات الأخيرة، ليستمر غياب سموحة عن الانتصارات.

وكتب فرج عامر، اليوم الخميس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لم أر إجماعا بالغضب على حكم مثل الإجماع على حكم مباراة أمس جهاد جريشة، الذي أطال في عمر مباراة سموحة والاتحاد بعد الوقت الإضافي لرغبتة في إنهائها بالتعادل، قمة الظلم، ولا ننسي أنه في عام 2014 منع سموحة