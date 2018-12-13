انت الان تتابع ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم قطار تركيا إلى 9 قتلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:١١ ص

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تحطم قطار فائق السرعة بالعاصمة التركية «أنقرة»، إلى 9 قتلى على الأقل وأكثر من 40 مصابًا، وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم الخميس، أن السلطات التركية ترجح اصطدام قطار فائق السرعة بقاطرة ثابتة قبل أن يرتطم بممر علوي للمشاة، وكان القطار في طريقه من أنقرة إلى مدينة قونية في غرب تركيا، ووقع الحادث في محطة سكة حديد «مارسانديز» التي تبعد مسافة ثمانية كيلومترات من المحطة الرئيسية لأنقرة، وهرع عدد كبير من عمال الطوارئ إلى موقع الحادث، فيما لا تزال جهود البحث والإنقاذ جارية.

وقال التلفزيون التركي، صباح اليوم الخميس، إن قطارًا سريعًا اصطدم بجسر في العاصمة أنقرة، مخلفًا إصابة عدد كبير من الأشخاص. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح مصدر، أن الحادث خلف خسائر مادية جسيمة، مشيرًا إلى أنه لا يتوفر حاليًا أي معلومات بشأن سقوط قتلى وجرحى، واكتفى بالقول: «أصيب عدد كبير