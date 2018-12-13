من بينها السبائك.. كيف تستثمر أموالك في الذهب؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - اقتناء العملات الذهبية هو أحد الخيارات المتاحة للاستثمار خاصة لصغار المستثمرين.. ويدخل في تقييمها بالإضافة إلى وزنها ونوعها القيمة الفنية لها وتوافرها أو ندرتها

الاستثمار في الذهب هو الملاذ الآمن لحفظ قيمة الأموال خاصة خلال فترات الأزمات المالية العالمية، وذلك لعدة أسباب، منها: أولا: محدودية كميات الذهب، حيث إن مجموع ما تم استخراجه من الذهب على مدى عمر البشرية يقدر بأقل من 170 ألف طن، وينتج منه سنوياً على مستوى العالم نحو 2500 طن، وأكثر من نصف الإنتاج تم خلال الـ 100 عام الماضية، هذه المحدودية في العرض تجعل سعر الذهب يتأثر بشدة بفعل حجم الطلب، وهو دائماً في اتجاه صعودي، خاصة في ظل الأزمات مما يجعل الذهب الملاذ الآمن كمخزن للقيم عبر التاريخ.

ثانيا: القيمة الشرائية للعملات الورقية تتآكل بشكل مستمر، بسبب تمادي البنوك المركزية في طباعة العملات، مما يفقدها قيمتها الحقيقية، ويؤدى إلى التضخم. ثالثا: يفوق معدل نمو قيمة الذهب ما تحققه أرباح الأسهم المدرجة في البورصات، وفعليا حقق الذهب نموا تجاوز في بعض الأحيان 300%، بينما حققت مؤشرات الأسهم المدرجة

ثانيا: القيمة الشرائية للعملات الورقية تتآكل بشكل مستمر، بسبب تمادي البنوك المركزية في طباعة العملات، مما يفقدها قيمتها الحقيقية، ويؤدى إلى التضخم. ثالثا: يفوق معدل نمو قيمة الذهب ما تحققه أرباح الأسهم المدرجة في البورصات، وفعليا حقق الذهب نموا تجاوز في بعض الأحيان 300%، بينما حققت مؤشرات الأسهم المدرجة في البورصات العالمية نحو 80% خلال بعض الفترات. اقرأ أيضا: 20% زيادة في الإقبال على شراء الذهب بعد انخفاض أسعاره

أشكال الاستثمار في الذهب: تتنوع أشكال الاستثمار في الذهب سواء لأغراض الاستثمار أو الادخار، وأهم هذه الأشكال هي: السبائك الذهبية: الشكل الأكثر انتشاراً هو السبائك الذهبية، وتختلف قيمتها باختلاف وزنها، فهي أكثر ملاءمة لصغار المستثمرين، حيث تزداد صعوبة حفظ السبائك مع كميتها، إلا أنها أكثر الأنواع محافظة على القيمة. الصناديق الاستثمارية: الصناديق الاستثمارية: تمثل الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الذهب خياراً أكثر مرونة، وهي عبارة عن صناديق استثمارية موجودة في البورصات العالمية، وتضم عدة مؤشرات خاصة بالقطاع ككل، وغالباً ما يكون الاستثمار عن طريق وسيط معتمد في سوق رسمي مثل البورصة العادية تماماً، وهذه الطريقة تناسب الاستثمارات المتوسطة، والكبيرة من الذهب، وتناسب من يقوم ببيع وشراء الذهب باستمرار مع تغير السعر. اقتناء العملات الذهبية: اقتناء العملات الذهبية: هو أحد الخيارات المتاحة خصوصاً لصغار المستثمرين، ويدخل في تقييمها بالإضافة إلى وزنها ونوعها، القيمة الفنية لها أو ندرتها، وغالباً ما تباع بسعر أعلى من سوق الذهب، وهي مناسبة أيضاً لهواة جمع القطع الفنية. عقود المبادلة في الذهب: عقود المبادلة في الذهب: هي عقود غالباً ما تستخدم من البنوك المركزية لتوفير سيولة من احتياطاتها من الذهب. الاستثمار في الذهب الورقي: الاستثمار في الذهب الورقي: وهو من أكثر الطرق فاعلية واقتصادية لشراء الذهب بشكل غير ملموس كحصص في الذهب تحسب على شكل الأونصة أو الجرام، وغالباً ما تكون هناك نسبة بين أوراق الذهب وما تمثله من الذهب المادي. شهادات إيداع الذهب: شهادات إيداع الذهب: وهي شهادات تصدر كبديل للذهب الفعلي تتيح للمستثمر شراء أو بيع الذهب بسعره المحدد يومياً من دون الحاجة إلى شراء الذهب أو تخزينه، وتصدر بفئات متعددة، وهي قابلة للاسترداد بقيمتها النقدية أو كسبائك ذهبية. اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 أغسطس 2018

مخاطر الاستثمار في الذهب: رغم أن الاستثمار في الذهب لا يزال وسيلة مناسبة لمن يمتلك ثروة ويريد أن يخفض مخاطر الاستثمار ويخزن قيمة ما يملك تحوطا ضد إفراط البنوك المركزية العالمية في طباعة النقود وكذلك التحوط من آثار التضخم، فإن الاستثمار في الذهب لا يخلو من بعض المخاطر: أهمها إمكانية تأثر أسعار الذهب بفقاعات مالية نتيجة تأرجح القوة الشرائية للدولار، أو المضاربة على أسعار الذهب، كما هو الحال في المضاربة على الأسهم، مما قد يتسبب في خسارة جزء كبير من رأس المال، ولذلك فإن الاستثمار في الذهب أقل خطورة لهؤلاء الذين يستطيعون المتابعة السريعة لمؤشرات أسواق الذهب، وتأثير الأحداث العالمية على أسواق المال والذهب. اقرأ أيضا: أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 واستقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بعدما وصل إلى أعلى مستوى في 3 أشهر قبل 7 أيام، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات السبت الماضي إلى 614 جنيهًا.

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