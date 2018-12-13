انت الان تتابع لماذا رفض إيسكو شارة قيادة ريال مدريد أمام سسكا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٥ ص

رفض الدولي الإسباني إيسكو، نجم ريال مدريد، ارتداء شارة القيادة، في أثناء مباراة الفريق، مساء أمس الأربعاء، أمام سسكا موسكو، وقالت صحيفة ماركا إن رفض إيسكو ارتداء شارة القيادة أثار جدلًا لدى الجماهير، التي أطلقت صافراتها على اللاعب في أثناء المباراة، التي حقق خلالها سسكا فوزًا مدويًا على الريال بنتيجة (3-0)، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. ورغم الخسارة الثقيلة فإن الفريق الملكي صعد إلى دور الـ 16 في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، علمًا بأن المباراة كانت تحصيل حاصل بالنسبة للميرينجي.

وقال مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، بعد الواقعة: "حاولت أن أعطيه الشارة، لكنه طلب مني أن أسلمها لكارفاخال، ولا أعلم لماذا". وكشفت الصحيفة ذاتها عن سبب منح إيسكو شارة القيادة لكارفخال، ففي المباراة السابقة أمام مليلية كان إيسكو هو القائد، وقدم وعدًا لكارفخال بأن يمنحه الشارة في المرة المقبلة. وأوضحت