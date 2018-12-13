استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٣ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٢ ص

استشهد الشاب الفلسطيني مجد جمال مطير 25 عاما، من مخيم «قلنديا» شمال القدس اليوم الخميس، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في شارع الواد بالقدس القديمة، إذ أفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أصابت الشاب مجد مطير بجروح خطيرة، حيث سمع شهود عيان إطلاقا كثيفا للرصاص، وفيما بعد أُعلن عن استشهاده، مضيفة أن شرطة الاحتلال وعناصر المخابرات انتشروا في كافة شوارع القدس القديمة، وأغلقوا محطيها بالكامل، كما منعوا دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وقالت سلطات الاحتلال، إن الشاب طعن اثنين من عناصر الشرطة المتواجدة في شارع الواد، وهما مجندة وصفت إصابتها بالمتوسطة ومجند إصابته طفيفة. وأغلقت شرطة الاحتلال المنطقة بالكامل ومنعت السكان في محيطها من الوصول إلى الشاب مجد مطير، ونصبت قوات الاحتلال السواتر الحديدية والأشرطة في مكان الحادث. ويأتي هذا التطور