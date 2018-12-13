الان تتابع مصادر: فشل اتفاق فتح مطار صنعاء بسبب تعنت الحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ستوكهولم - الخليج 365: أعلنت مصادر يمنية، منذ قليل، فشل الاتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية، بشأن إعادة فتح مطار صنعاء، وذلك بسبب رفض الحوثيين تسيير الرحلات عبر مطاري عدن وسيئون. وأوضحت المصادر أنه جرى اتفاق بشأن الحديدة يقضي بانسحابات متبادلة للطرفين لمسافة 500 متر، وكذلك يقضي بفتح ممر لإدخال المساعدات الإنسانية.

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