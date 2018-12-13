الان تتابع مقتل مستوطنين إسرائيليين في إطلاق نار عند “جفعات آساف” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

قتل اثنان من المستوطنين، اليوم، وأصيب اثنان آخران، في إطلاق نار عند مستوطنة “جعفات آساف”، شرقي رام الله، بالضفة الغربية.

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي، طوقا أمنيا على مدينة رام الله، بعد مقتل إسرائيليين اثنين، واصابة آخرين، في اطلاق نار، نفذه شابان فلسطينيان.

فيما أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، تبنيها عمليتي بركان وعوفرا في الضفة الغربية.

وعلى صعيد آخر، هاجم مستوطنون مسلحون، عددا من الفلسطينيين في بلدة عصيرة، قرب نابلس، وحطموا سيارات في أثناء اقتحامهم للبلدة.