فلسطين تحفلسطين تُطالب المجتمع الدولي بالحماية مل الاحتلال مسئولية التصعيد وتطالب المجتمع الدولي بالحماية

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود - في بيان اليوم الخميس - إن سلطات الاحتلال تواصل حصارها واقتحاماتها للمدن والبلدات والمخيمات والقرى وملاحقة الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما تواصل حصارها لقطاع غزة للسنة الثانية عشرة على التوالي.
وشدد على أن المجتمع الدولي يتحمل جانبا من المسؤولية إزاء عدوان الاحتلال ومستوطنيه، جراء صمته عن هذه الممارسات والاعتداءات، التي تعتبر خرقًا وتجاوزًا سافرين لكافة القوانين والشرائع الدولية.
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