وزير الدفاع الكويتي يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية

توجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، اليوم الخميس، إلى الصين في زيارة رسمية.

وسيلتقى الشيخ ناصر صباح خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين الصينيين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فيما بين البلدين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان في وداع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي على أرض مطار الكويت الدولي، كل من رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر، ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد منصور الصباح، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وأعضاء مجلس الدفاع العسكري.

