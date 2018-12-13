حركة الشباب الإرهابية تعدم 3 أشخاص في جنوب الصومال

أكدت مصادر إعلامية صومالية أن حركة الشباب الإرهابية أعدمت 3 أشخاص، الأربعاء، في قرية مبارك جنوب الصومال.

وأوضحت المصادر أن الحركة قامت بإعدام 2 منهم بعد أن اتهمتهما بالعمل لصالح الجيش الصومالي أمام حشد من المواطنين.

وبحسب شهود عيان، فقد أعدمت الحركة الإرهابية أحد شيوخ العشائر بتهمة المشاركة في اختيار المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2016.

وتقوم الحركة الإرهابية بسجن المحكوم عليه وفق قوانينها المتشددة لسنوات طويلة وفي ظروف إنسانية قاسية.

ويسيطر مسلحو حركة الشباب على الكثير من الأراضي الريفية وسط وجنوب الصومال.

وينفذ المسلحون بين الحين والآخر عمليات إعدام بحق أشخاص يتهمونهم بالتجسس لصالح الحكومة الصومالية ووكالات الاستخبارات الأجنبية، وفي أكتوبر الماضي أعدمت الحركة 10 أشخاص بينهم بريطاني بالتهم ذاتها.