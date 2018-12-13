شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات الألمانية تحذر: "الإخوان" أخطر على ألمانيا من "داعش" والقاعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع "فوكوس أونلاين" الألمانى، أن جماعة الإخوان الإرهابية تمثل خطرا على الجالية الإسلامية فى ألمانيا، موضحا أن جهاز الاستخبارات الألمانى يعتبر الإخوان جماعة تمثل خطرا على أمن ألمانيا.

وأوضح الموقع، أن سلطات الأمن والاستخبارات الألمانية تعتبر جماعة الإخوان الإرهابية أخطر من تنظيم "داعش" الإرهابى والقاعدة على الحياة الديمقراطية فى ألمانيا.

وكشف الموقع الألمانى النقاب استنادا إلى مصادر من أجهزة استخبارات ألمانية، أن الإقبال على منظمات أو مساجد مقربة من الإخوان أصبح ملوسا، خاصة فى ولاية شمال الراين فيستفاليا.

وينتاب السلطات الأمنية قلق من حصول تأثير كبير من قبل الإخوان على المجلس الأعلى للمسلمين فى ألمانيا، والممثل الرئيسى لشبكة الإخوان الإرهابية فى ألمانيا. وهى "جمعية مسجلة" ومقرها كولونيا.