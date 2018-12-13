كنعان: العالم مؤمن بلبنان ومتحمس له ولموقعه المالي والاقتصادي

رأى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​‬ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "خلاصة منتدى الاستثمار البريطاني أمس، تؤكد ان العالم مؤمن بلبنان ومتحمس له ولموقعه المالي والاقتصادي اكثر من بعض ساسته وقادته... للحديث صلة".

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