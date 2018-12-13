الدفاع المدني: إخماد حريق شب داخل كاراج مخصص لصيانة كهرباء السيارات بسد البوشرية

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بأن "حريقا اندلع داخل كاراج مخصص لصيانة كهرباء السيارات و​سيارة​ كانت مركونة في الداخل في ​سد البوشرية​"، مشيرةً إلى أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على إخماده وقد اقتصرت الاضرار على الماديات".

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