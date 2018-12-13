المصري: للكشف السريع عن الاضرار التي اتت على موسم الحمضيات في سهل عكار

دعا رئيس اتحاد بلديات سهل عكار رئيس بلدية تلمعيان محمد خالد المصري في بيان الهيئة العليا للاغاثة، ووزارة الزراعة "للكشف السريع عن الاضرار التي اتت على موسم الحمضيات في سهل عكار، حيث تساقطت الحمضيات على الارض بالكامل وما بقي منها لا يصلح للبيع او للتسفير".
وناشد المصري رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس المكلف سعد الحريري "الوقوف الى جانب مزارعي الحمضيات في عكار، وتعويضيهم، ولا سيما أن صنف الكليمنتين يحتل الحيز الاكبر من زراعة الحمضيات في عكار".
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