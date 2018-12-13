أفادت غرفة "التحكم المروري" التابعة للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن "سقوط 5 جرحى نتيجة حادث صدم على جسر ​برج حمود​ باتجاه ​الدكوانة​"، مشيرةً إلى أن "حركة المرور كثيفة في المحلة".

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