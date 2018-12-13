الفرزلي بعد جلسة اللجان المشتركة: تمّ اقرار التعديلات على قانون التجارة البرية

اعلن نائب رئيس ​المجلس النيابي​ ​ايلي الفرزلي​، من مجلس النواب، ان "تم اقرار في جلسة ​اللجان النيابية المشتركة​، التعديلات على ​قانون التجارة​ البرية، الذي بات مهيئاً لان يناقش في الهيئة العامة ليصبح قانونا نافذا"، آملا في "ان يكون هناك ​حكومة​ قريبة خلال الاعياد، أعاده الله على اللبنانيين بالخير واليمن".

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