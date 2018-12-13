فادي عبود: الحراك في موضوع الملف الحكومي جدي وباسيل يعمل بجهد

لفت الوزير السابق ​فادي عبود​ إلى أن "الحراك اليذ يقوم له ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في موضوع الملف الحكومي جدي ورئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال النائب ​جبران باسيل​ يعمل بجهد لايصال الموضوع الى خواتيمه".

وفي حديث تلفزيوني، أشار عبود إلى أنه"في حال طالبنا باحتساب حقيقي ومنطقي لمعاشات التقاعد بحيث تعادل المحسومات التقديمات نتحول الى خونة للحقوق"، لافتاً إلى "أننا مطالبين بلفت نظر المواطنين أن موضوع الاصلاح بات قضية حياة او موت"، مضيفاً: "اعترضت على السلسلة لان ارقامها خاطئة وتم تخويننا وصلنا اليوم الى ما كنا نتخوف منه".

وسأل :"هل الموظف في ​القطاع العام​ هو "ابن الست" وموظف ​القطاع الخاص​ هو "ابن الجارية"؟"، مشيراً إلى أن "الدولة لا تدفع اشتراكاتها للضمان فيما يتم تمويل ​الضمان​ من المؤسسات الخاصة علما ان تقديمات موظف القطاع الخاص اقل من تقديمات موظف القطاع العام"، لافتاً إلى أن "عائدات الدولة من الـ"TVA" هزيلة نسبة لاقتصادنا مما يثبت ان ​الاقتصاد​ الاسود والتهرب الضريبي بات كبيرا".

وأضاف عبود: "الحلول موجودة وسهلة ولكن يجب ان نرفع الايدي الفاسدة عن الاجراءات في لبنان، فاذا بقيت الاجراءات من الرخص وغيرها على ما هو عليه فعلى تنافسية لبنان السلام".

من جهة أخرى، اعتبر عبود أن "أسعار تذاكر السفر الى لبنان هي الاغلى بمقارنة بالعواصم القريبة ويجب تغيير ​سياسة​ النقل فهناك الملايين من اللبنانيين المنتشرين عالميا وخاصة في اوروبا محرومين من زيارة بلدانهم بسبب الاسعار الجنونية لتذاكر السفر، لماذا لا يتم السماح بطيران منخفض الكلفة وهذا نوع طيران له زبائنه"، موضحاً أن "مطالبتنا بطيران منخفض ليس موجها ضد شركتنا الوطنية وخاصة ان الشركات الاجنبية تملك الحصة الاكبر من السوق".