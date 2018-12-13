بعقليني يشكر ترامب على توقيع قانون محاسبة مجازر الابادة الجماعية

شكر رئيس "منظمة الدفاع عن المسيحيين في الشرق الاوسط" توفيق بعقليني الرئيس الاميركي دونالد ترامب على التوقيع على قانون محاسبة مجازر الابادة الجماعية في سوريا والعراق واغاثة الحالات الطارئة" HR390 والذي سوف يؤمن الدعم الذي تحتاجه الاقليات المسيحية والايزيدية وغيرها من الجماعات التي نجت من حملات التطهير والمجازر التي قامت بها "داعش".
وشدد بعقليني في تصريح له على اهمية الجهد الكبير الذي قامت به المنظمة على مستوى الكونغرس والبيت الابيض للدفع في اتجاه اقرار هذا القانون المهم. وقال: "لم يكن ذلك ممكنناً لولا وجود قادة مؤمنين، ونواب وشيوخ اميركيين ومواطنين التزموا النضال من اجل هذه القضية في كل ارجاء الولايات المتحدة الاميركية".
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